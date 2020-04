Een deel van de mensen die dinsdag hun huizen moesten verlaten vanwege de grote brand in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel, mag weer naar huis. Dat meldt de gemeente Deurne woensdagavond. In totaal zijn zestig inwoners geëvacueerd, hoeveel er nu precies terugmogen is niet duidelijk.

Het gaat om inwoners van de plaats Griendtsveen en het noordelijke deel van de Soemeersingel. De rest van de geëvacueerde bewoners mogen nog niet terugkeren naar hun woningen.

Voor een aantal mensen bestaat het risico dat ze alsnog geëvacueerd moeten worden. Het vuur is nog niet uit en op ongeveer een kilometer van de Soemeersingel is een lijn gemaakt waar de brandweer het vuur wil tegenhouden.

Mocht het vuur dan toch over die lijn gaan, dan kan het gebeuren dat de bewoners van deze singel alsnog hun woningen uit moeten.

De brand brak maandagmiddag uit in het natuurgebied, dat ongeveer 1.000 hectare groot is. Naar schatting van de gemeente Deurne is zo'n 400 hectare getroffen door het vuur. De brand is woensdagavond nog steeds niet gedoofd en tientallen brandweerlieden zijn aan het blussen.