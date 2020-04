De brand in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel is één van de grootste natuurbranden ooit geregistreerd in Nederland. Zo'n 400 hectare is getroffen, schat de gemeente Deurne.

Sinds maandagmiddag probeert de brandweer het vuur in het natuurgebied te bedwingen. Het natuurgebied is in totaal 1.000 hectare groot en ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Ongeveer zestig huishoudens in de gemeente Deurne en in Griendtsveen zijn dinsdagavond geëvacueerd worden vanwege de brand.

De brandweer probeert het vuur nu tot stilstand te brengen bij de omringende wegen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. In totaal zijn drie pelotons bezig met blussen, met in totaal zo'n tachtig brandweerlieden. Twee pelotons zijn uit Utrecht gekomen om assistentie te bieden.

Brand is één van de grootste ooit

Het gaat met 400 hectare om één van de grootste natuurbranden in de recente Nederlandse geschiedenis. Vooralsnog is alleen de natuurbrand op de Hoge Veluwe in 2014 groter. Toen stond 527 hectare in brand. In 1976 stond ook 400 hectare in brand, op het Roosendaalse Veld bij Arnhem. De noordelijke zijde van de stad werd toen bedreigd door het vuur.

De gemeente Deurne sprak woensdagmiddag even van de grootste natuurbrand ooit in Nederland en zei dat er 800 hectare in brand stond. Dat bleek een interne miscommunicatie, bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl.

Blussen is lastig vanwege droogte en wind

De brandweer kreeg in eerste instantie hulp van blushelikopters van Defensie, maar die zijn vanaf woensdagmiddag ingezet bij de natuurbrand in De Meinweg in Limburg. Ruim 4.000 inwoners uit de plaats Herkenbosch zijn daar geëvacueerd vanwege schadelijke rookontwikkeling.

De brand beslaat een gebied van tussen de 175 en 200 hectare, maar er zijn in totaal zo'n twaalf brandweerpelotons aan het werk, waarvan de helft uit Duitsland.

Droogte en wind speelt een grote rol

Woordvoerders van de brandweer zeggen dat de branden in Noord-Brabant en Limburg moeilijk te bestrijden zijn vanwege de wind en droogte.

Dit jaar maakte het droogteseizoen een vliegende start, met een zonnig begin van de lente en zeer weinig neerslag. Volgens de klimaatscenario's van het KNMI krijgt Nederland in de toekomst meer regen in de wintermaanden en waarschijnlijk juist toenemende droogte in de zomer.