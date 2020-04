De ruim vierduizend geëvacueerde inwoners van de Limburgse plaats Herkenbosch mogen nog niet naar huis, omdat er nog te veel schadelijke rook over het dorp trekt, melden lokale autoriteiten tegen 1Limburg. In het aangrenzende natuurgebied De Meinweg woedt een grote brand.

De duizenden inwoners werden in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd en elders opgevangen. Woensdagmiddag liet burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen weten dat het nog niet veilig is om terug te keren; in de vrijgekomen rook zit te veel schadelijke koolmonoxide.

De brand heeft tussen de 150 en 200 hectare natuur vernietigd en is moeilijk te beteugelen vanwege de harde wind, waardoor het vuur al meerdere keren opnieuw oplaaide. Duitse brandweerlieden staan hun Nederlandse collega's bij. Ook zijn er blushelikopters ingezet.

"Ik had gehoopt goed nieuws te brengen, maar de mensen kunnen voorlopig nog niet naar huis", zegt De Boer-Beerta van Roerdalen tegen 1Limburg.

Ook in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel woedt een grote brand. Volgens de gemeente Deurne gaat het om 400 hectare, waarmee het mogelijk een van de grootste natuurbranden in Nederland ooit is. De oorzaak van beide branden is nog onbekend.