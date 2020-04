De ruim vierduizend geëvacueerde inwoners van de Limburgse plaats Herkenbosch mogen nog niet naar huis, omdat er nog te veel schadelijke rook over het dorp trekt. Dat laat de burgemeester weten. In het aangrenzende natuurgebied De Meinweg woedt een grote brand.

Al drie dagen lang woedt er een brand in De Meinweg. De Veiligheidsregio besloot inwoners van Herkenbosch in de nacht van dinsdag op woensdag te evacueren.

De inwoners kunnen nog niet terug omdat er nog te veel schadelijke koolmonoxide in de rook zit die vrijkomt, laat burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen woensdagmiddag weten tijdens een persconferentie.

Donderdagmiddag om 12.00 uur volgt een nieuwe persconferentie inwoners te laten weten of het dan al veilig genoeg is om terug te keren.

Droogte en wind speelt brandweer parten

De brand heeft flink huisgehouden in het natuurgebied: tussen de 175 en 200 hectare zijn al vernietigd, schat de brandweer.

Momenteel is er in het natuurgebied sprake van smeulbranden, maar het risico dat deze door de wind weer oplaaien is zeer groot. Dat gebeurde de afgelopen dagen al meerdere keren.

"Droogte en wind zijn de actoren die ons al drie dagen parten spelen", zegt een woordvoerder van de brandweer. Hij kan vanwege de verraderlijke omstandigheden niet voorspellen hoe lang het blussen nog zal duren.

Het droogteseizoen maakte dit jaar een vliegende start, met een zonnig begin van de lente en zeer weinig neerslag. Volgens de klimaatscenario's van het KNMI krijgt Nederland in de toekomst meer regen in de wintermaanden en waarschijnlijk juist toenemende droogte in de zomer.

Helikopters overgevlogen uit Brabant

Vier Chinook-helikopters van Defensie helpen vanaf woensdag mee met blussen in Limburg. De blushelikopters waren eerder ingezet bij de natuurbrand in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel. De oorzaak van beide branden is nog onbekend.

De zeer grote brand in Noord-Brabant woedt nog steeds. De gemeente Deurne meldde woensdag dat zeker 400 hectare geraakt zijn, waarmee het één van de grootste geregistreerde natuurbranden ooit is in Nederland.

Duitse brandweer assisteert

Toch zijn de helikopters in Limburg harder nodig, zegt de woordvoerder. In de Deurnese Peel zijn extra brandweerwagens ingezet om de Chinooks vrij te maken. Duitse blushelikopters hielpen eerder in Limburg, maar vliegen volgens de woordvoerder momenteel niet.

De brandweer is met zes pelotons en zeker twintig voertuigen aan het werk. Duitse collega's bieden volgens de woordvoerder assistentie met evenveel brandweerlieden.