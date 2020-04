De natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg was woensdag rond het middaguur nog niet onder controle. Het is daarom nog zeer onzeker of de ruim vierduizend bewoners van het dorp Herkenbosch 's middags alweer naar huis terug kunnen keren.

Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord laten weten. De betrokken hulpverleners nemen hierover in de loop van de middag een besluit.

Bij de brand komt zo veel rook vrij dat de burgemeester even voor middernacht heeft besloten het volledige dorp te evacueren. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide en vormt daarom een risico voor de volksgezondheid.

Rond 1.00 uur werd gestart met de evacuatie, die de hele nacht in beslag genomen heeft. Het dorp werd voor de ontruiming opgedeeld in drie kernen, die een voor een werden geëvacueerd.

59 Video Inwoners Herkenbosch geëvacueerd om brand: 'Rook sloeg op de longen'

Evacuatie van dorp verliep 'zeer gemoedelijk'

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord verliep de evacuatie gemoedelijk en zijn veel mensen op eigen gelegenheid vertrokken.

De veiligheidsdiensten hebben de inwoners verzocht om in eerste instantie zelf onderdak te vinden bij familie of vrienden. Mensen die hier geen mogelijkheid toe zagen, konden contact opnemen met de gemeente.

101 Video Tanks ingezet bij bestrijding natuurbrand | Limburgs dorp ontruimd

Politie patrouilleert extra in het verlaten dorp

Deze inwoners worden opgevangen in zestien verschillende sporthallen in de regio, met in totaal achthonderd slaapplaatsen, die zijn klaargezet door het Rode Kruis. Het grote aantal sporthallen is het gevolg van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot het coronavirus.

Overigens hoeven inwoners niet bang te zijn dat er wordt ingebroken in hun huis: de politie zegt de huizen te bewaken zolang de inwoners van het dorp elders worden opgevangen.