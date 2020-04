De 25-jarige verdachte van het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt was eerder betrokken bij een mishandeling en verzette zich bij een aanhouding. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De man wordt verdacht van doodslag en blijft twee weken langer vastzitten.

Van de Rakt was zondag op weg naar zijn werk in een zorginstelling. Rond 7.45 uur werd hij zwaargewond op straat gevonden naast zijn fiets. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Later die ochtend reageerde de politie op een melding van een man die in verwarde toestand op het spoor zou lopen bij het station in Oss. De man werd op het perron gevonden op zijn fiets, waar bloeddruppels op zaten. Op de bagagedrager had hij een mes.

De man werd meegenomen naar het politiebureau, waar hij 's middags werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Uit het onderzoek is tot dusver niet gebleken dat hij en het slachtoffer elkaar kenden, wat erop wijst dat het een willekeurig slachtoffer was.

Mogelijk verwarde toestand van man wordt nog onderzocht

De verdachte is een statushouder uit Heesch met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, die verward gedrag zou hebben vertoond, zo bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Of de man werkelijk verward was, moet nog worden onderzocht.

De man is een bekende van de politie, volgens de krant omdat hij voor overlast in de wijk zou hebben gezorgd. Deze lezing kan niet bevestigd worden.

Meerdere media, waaronder De Gelderlander, melden dat het slachtoffer is aangetroffen vlak bij het verzorgingstehuis waar hij werkte.