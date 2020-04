De arrestatie van twee mannen door de FIOD op verdenking van fraude met mondkapjes was het gevolg van een tip van ING. Die bank zag in een storting van 880.000 euro op een rekening aanwijzing voor mogelijke fraude, zo werd woensdag duidelijk in de rechtbank in Zwolle.

De 51-jarige Eddy B. en de 61-jarige Gerard M. werden vervolgens op 6 april aangehouden. De zaak zou gezien de ernst van de zaak eigenlijk nu al inhoudelijk worden behandeld, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Dat leidde tot de nodige verbazing bij de advocaten van de verdachten, die slechts een uur met hun cliënt hadden kunnen overleggen. Zij vroegen daarom om aanhouding van de zaak en de rechter oordeelde dat de mannen inderdaad geschaad werden in hun verdedigingsbelang.

Daarom werd er alleen beslist over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Deze werd voor beide mannen met negentig dagen verlengd.

Verdachte: Dacht dat geld van investeerder was

Eerder tijdens de zitting werd duidelijk dat het rekeningnummer waarop het bedrag van 880.000 euro werd gestort van B. was. B., de eigenaar van een interieurbedrijf in Oldenzaal, zei dat hij dacht dat het geld afkomstig was van een investeerder in zijn bedrijf.

Medeverdachte M. zou die investeerder geregeld hebben. B. wilde graag uitbreiden en een houtverwerkingsmachine kopen en kon het geld goed gebruiken, ook gezien zijn schulden.

Betaling afkomstig uit Duitsland

De betaling was echter niet afkomstig van een investeerder, maar van de Duitse bedrijven Arivine Pharma en Med Drop. Zij dachten met de 880.000 euro op 26 maart een voorschot te betalen op de levering van uiteindelijk elf miljoen mondkapjes.

Voor een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro zouden de beschermingsmiddelen geleverd worden. Toen de vertegenwoordigers op 27 maart echter in Nederland arriveerden, kwamen ze erachter dat ze opgelicht waren. De tien vrachtwagens die in Duitsland klaarstonden, werden afgebeld.

B. nam op de dag van de storting direct 10.000 euro contant op. Hij maakte 76.000 euro over naar een bedrijf om een houtverwerkingsmachine te kopen, ruim 100.000 euro naar M. en 500.000 euro naar de United Bank for Africa. Waarom B. dat moest doen, wist hij zelf ook niet. Binnen een week was het totale bedrag verdwenen naar andere rekeningen.

"Achteraf waren mijn handelingen niet handig, maar dat is achteraf", aldus B. "Als ik had geweten waar het geld vandaan kwam, had ik het nooit aangenomen."

Sprake van derde verdachte in Nigeria

M. heeft bij de politie wel verklaringen afgelegd, maar de inhoud hiervan is nog niet besproken.

Daarnaast is er nog een derde verdachte, maar die bevindt zich in Nigeria. Mogelijk is hij de initiator van de fraude.

Of en hoeveel geld er inmiddels is teruggevorderd, is niet duidelijk. De volgende zitting is op 17 juni. Dan zal de zaak vermoedelijk wel inhoudelijk worden behandeld.