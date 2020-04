Het Limburgse dorp Herkenbosch wordt in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd om een grote natuurbrand die in het nabijgelegen Nationaal Park de Meinweg woedt. De meer dan 4.000 inwoners van het dorp worden in drie delen geëvacueerd.

Hoe de evacuatie er precies uit gaat zien, kan een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord nog niet zeggen. "We gaan al onze middelen inzetten om de mensen deze nacht te evacueren", aldus de woordvoerder.

De veiligheidsdiensten verzoeken de inwoners om zelf onderdak te vinden bij familie of vrienden. Mensen die hier geen mogelijkheid toe zien, kunnen contact opnemen met de gemeente. Volgens 1Limburg worden deze inwoners opgevangen in 16 verschillende sporthallen in de regio. Het grote aantal komt omdat de RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus in acht genomen moeten worden.

Het dorp moet worden ontruimd omdat de grote natuurband, die al sinds maandag woedt, veel rook veroorzaakt, dat een hoge concentratie koolmonoxide bevat. Om risico's voor de volksgezondheid te vermijden, worden de inwoners van het dorp geëvacueerd.

Dinsdagavond werd al begonnen met de evacuatie van twee zorginstellingen in het Limburgse dorp. "Dit zijn locaties waar kwetsbare mensen verblijven, die veel hulp nodig hebben om hun woonplek te verlaten." De bewoners van de zorginstellingen zijn opgevangen in een hotel in Roermond en op verschillende locaties in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen.

Burgemeester: 'Blijf rustig'

Burgemeester Monique de Boer-Beerta, roept de inwoners op rustig te blijven. "Momenteel wordt er met man en macht gewerkt aan de verdere voorbereiding van de gefaseerde evacuatie van de rest van Herkenbosch", aldus de burgemeester van de gemeente Roerdalen, waar het dorp onder valt.

"Ik begrijp dat dit besluit voor onrust en emotie zorgt, maar we gaan ons uiterste best doen de evacuatie zo spoedig en zo ordelijk mogelijk te laten verlopen."