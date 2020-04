Het kost de brandweer in Brabant heel veel moeite de natuurbrand in de Deurnese Peel onder controle te krijgen. De onvoorspelbaarheid van de wind speelt de brandweerlieden parten. Uit voorzorg is een aantal woningen in Liessel ontruimd. Dat laat de veiligheidsregio weten via Twitter.

De brand woedt al sinds maandagochtend in het natuurgebied op de rand van Noord-Brabant en Limburg. Inmiddels is er opgeschaald naar GRIP-3. Dit wil zeggen dat de burgemeester in beeld zal komen om de situatie te analyseren.

De brandweerlieden worden bijgestaan door drie blushelikopters van Defensie. Meer dan 150 hectare natuur is al verloren gegaan. Grote wegen langs het gebied zijn afgesloten vanwege de rookontwikkeling.

Behalve de harde wind is ook de ontoegankelijkheid van het gebied een groot probleem bij het bestrijden van het vuur. De bospaden zijn te smal voor de grote brandweerwagens. Daarom moet het vuur grotendeels te voet worden bestreden.

Grote blushelikopters gooien tienduizenden liters water

Ondertussen gooien de blushelikopters om de beurt 10.000 liter water op een lijn waar de brandweer het vuur wil laten stoppen.

Omwonenden krijgen al twee dagen het nadrukkelijke advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brand kan tot stank- en rookoverlast leiden en ook dwarrelen op sommige plekken asdeeltjes naar beneden. Maandag werd wel een nabijgelegen zorgcentrum met coronapatiënten ontruimd.

Hoelang het blussen nog gaat duren, is volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen. Voorlopig gaan de bluswerkzaamheden de rest van de dag onverminderd door.

Ook in Limburg woedt grote natuurbrand

Ook in Nationaal Park De Meinweg in Limburg woedt nog een flinke natuurbrand. Limburgse brandweereenheden, geholpen door hun Duitse collega's, dachten het vuur aan het begin van dinsdagmiddag weer onder controle te hebben. Even voor 14.00 uur grepen de vlammen steeds verder om zich heen en werden nog eens acht extra blusvoertuigen opgeroepen.

Vanwege de brand heeft een manage in de buurt zeventig paarden moeten verplaatsen, meldt 1Limburg. Ook camping Elfenmeer bij Herkenbosch is ontruimd. De veiligheidsregio verzoekt mensen uitdrukkelijk om het natuurgebied te mijden.