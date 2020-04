In het zuiden en oosten van het land zijn in de natuur en landbouw de gevolgen te merken van de droogte, schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. In die delen van het land zijn de grondwaterstanden laag.

De droogte wordt vooral gemerkt op de hoge zandgronden, waar grondwater minder makkelijk wordt vastgehouden en vers water via rivieren amper wordt aangevoerd.

De LCW denkt dat de grondwaterstanden deze maand verder zullen dalen, omdat het in april nauwelijks nog gaat regenen.

Vanaf begin volgende week is er kans op neerslag, maar dat zal niet meer zijn dan 5 tot 10 millimeter. Dat is volgens de LCW "ongeveer de helft minder dan normaal".

Op dit moment is er een neerslagtekort van 54 millimeter en dat ligt ruim boven het neerslagtekort dat er in het droogste jaar ooit (1976) in april was. April 2018 en 2019 waren minder droog dan dit jaar en ook in de jaren die tot de 5 procent droogste jaren behoorden, was het in april minder droog dan nu.

Op zandgronden beregeningsverboden ingesteld

Meerdere waterschappen hebben het waterpeil verhoogd en op de zandgronden is op sommige plaatsen verboden om water te onttrekken om het land te beregenen.

De drinkwatervoorziening is door de droogte voorlopig niet in gevaar. Drinkwaterbedrijven zien geen "knelpunten" in de bronnen en de watervoorraad in het IJsselmeer is op peil. Dat geldt ook voor de afvoeren van de Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal en de waterpeilen in duinen en plassen.