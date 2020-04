Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is ten opzichte van maandag gedaald met 71. Dat meldt Ernst Kuijpers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagmiddag. Momenteel liggen er nog 1.087 coronapatiënten op de ic.

Volgens Kuijpers is dit de eerste "forse" daling waarop werd gehoopt. Er is ook een lichte stijging te zien in het aantal patiënten op de ic's met andere aandoeningen.

Dit laat volgens Kuipers zien dat de reguliere zorg weer geleidelijk opgestart wordt. "Ondanks dat we nog steeds boven het normale aantal patiënten op de ic's zitten, zien we dat de ziekenhuizen in staat zijn om de reguliere zorg weer te hervatten", zo zegt Kuipers.

Doordat de reguliere zorg weer wordt opgestart, wordt de noodzaak om patiënten te verplaatsen iets groter. Het verplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen gebeurt nu met mobiele ic's en helikopters.

'We hebben echt een achterstand'

Ondanks de daling van dinsdag, zal het volgens Kuipers nog een lange tijd duren voordat de zorg weer hersteld is.

"We hebben natuurlijk echt een achterstand. Als het aantal coronapatiënten is gezakt naar een laag niveau, zal de vraag naar andere zorg toenemen", aldus Kuipers.

Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), is ook positief over de daling van het aantal coronapatiënten op de ic. Wel benadrukt hij dat er extra ic-capaciteit beschikbaar moet blijven voor het geval er toch weer een toename te zien is van het aantal ernstig zieke coronapatiënten.