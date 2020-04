Twee leden van Caloh Wagoh zijn dinsdag aangehouden voor de moord op Stefaan Bogaerts (55) in Spijkenisse in 2017. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De mannen worden gezien als de schutters.

De moord op de Belgische zakenman maakt al langer deel uit van het proces Eris waarin leden van Caloh Wagoh terechtstaan voor meerdere liquidaties.

Een van de mannen is in zijn cel aangehouden. De 49-jarige Radjesh S. zat al vast in deze strafzaak voor de beschieting van een woning in Doorn. De tweede verdachte, een 33-jarige man, werd al langer verdacht van de moord op Bogaerts, maar is inmiddels op vrije voeten gesteld.

Bogaerts woonde in Brasschaat in België en handelde in zeecontainers. De man bouwde schulden op en de politie vermoedt dat hij op die manier betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en in een conflict verzeild is geraakt.