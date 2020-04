NS begint dinsdag met de bouw van tachtig stroomvoedingen voor noodbeademingsapparatuur. In een werkplaats waar normaal treinen gemoderniseerd worden, is binnen een week een productielijn opgezet, laat NS-woordvoerder Carola Belderbos weten in gesprek met NU.nl.

Studenten en experts van de TU Delft ontwikkelden onlangs speciale, lichtere noodbeademingsapparatuur die snel te produceren is.

De apparatuur van het studententeam is via een spoedtraject getest op het Erasmus MC en veilig bevonden voor gebruik in noodsituaties, voor als er absoluut geen andere beademingsapparaten meer beschikbaar zijn.

NS besloot een noodproductielijn op te zetten voor de stroomvoedingen, nadat studenten een oproep deden aan het bedrijfsleven om mee te helpen. De stroomvoedingen worden geproduceerd door medewerkers die gewoonlijk treinen renoveren en moderniseren, airconditionings en wielstellen onderhouden.

"We hebben hier veel mensen in dienst met specialistische technische kennis. Toen het verzoek van de TU Delft kwam, zijn we direct aan de slag gegaan. In minder dan een week, hebben we een volledige productielijn opgezet," zegt Laszlo Bakker. Hij is teammanager en werkt normaal in de wielstellenfabriek van NS Treinmodernisering.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een bestelling van tachtig beademingsapparaten geplaatst bij de TU Delft, waar NS de stroomvoedingen voor gaat produceren. Waar nodig kan productie opgeschroefd worden naar vijfhonderd per twee weken, laat Belderbos weten.

