De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad om de veroordeling van Jos de G. in stand te houden. De man kreeg twee jaar geleden twaalf jaar cel opgelegd voor het verkrachten en doden van Nicole van den Hurk in 1995, maar ging in cassatie.

Volgens de advocaat-generaal slagen de cassatieklachten van advocaat Job Knoester, die voornamelijk betrekking hadden op het gebruikte DNA-bewijs, niet.

Zo is aangevoerd dat er geen DNA-deskundige op de zittingen in het hoger beroep is gehoord. En gezien het gerechtshof in tegenstelling tot de rechtbank doodslag wel bewezen zag, is het recht op een eerlijk proces voor De G. in gevaar gekomen volgens de verdediging.

De advocaat-generaal gaat hier echter niet in mee. Zowel de rechtbank als het gerechtshof dat in 2018 uitspraak deed in het hoger beroep had namelijk de beschikking over dezelfde rapporten en oordeelde hetzelfde over het "onderwerp DNA". "Het hof weegt het totale bewijs alleen anders. Er is dan ook geen sprake van strijd met het recht op een eerlijk proces." Daarbij heeft het hof volgens de advocaat-generaal terecht kunnen afleiden dat, hoewel direct bewijs ontbreekt, De G. schuldig is aan de misdrijven.

Wel strafvermindering voor De G.

De G. heeft altijd gezegd dat hij het vijftienjarige meisje niet heeft verkracht of gedood. Als hij al seks met haar heeft gehad, zo stelde hij, dan was het van beide kanten vrijwillig. Dit is eerder door het hof verworpen omdat de twee elkaar niet kenden en de tiener niet bekendstond als iemand die seks had met voor haar vreemde mensen.

Wel stelt de advocaat-generaal dat de man strafvermindering moet krijgen omdat de behandeling van de cassatie te lang op zich heeft laten wachten. De Hoge Raad moet zelf bepalen welke mate van strafvermindering moet plaatsvinden. De adviezen van de advocaat-generaal hoeven niet overgenomen te worden, maar dit gebeurt in de meeste gevallen wel.

Tiener verdween op weg naar bijbaan

De tiener verdween in 1995 toen ze op weg was van haar oma's huis naar haar bijbaan. Haar lichaam werd een ruime maand later in de bossen tussen Mierlo en Lierop gevonden.

Pas in 2014 volgde, na hernieuwd DNA-onderzoek, de aanhouding van De G. Hij maakte zich in 2000 al schuldig aan de brute verkrachting van een twintigjarige vrouw, waarvoor hij ook al veroordeeld is. Hij sleurde het slachtoffer van haar fiets en nam haar mee naar een afgelegen gebied. Ook is hij veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn ex.

De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland voor 23 juni.