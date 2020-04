Automobilisten die een bezoek brengen aan bepaalde natuurgebieden van Natuurmonumenten moeten parkeergeld gaan betalen, bevestigt de vereniging dinsdag na berichtgeving van RTV Oost.

De opbrengst wordt gebruikt voor het beheer van de natuurgebieden. "Het beheer van onze natuurgebieden is kostbaar. Daarom vragen we iedereen mee te helpen de natuur bijzonder te houden", schrijft Natuurmonumenten op zijn website.

Momenteel onderzoekt Natuurmonumenten waar de parkeerkosten worden ingevoerd. Het landgoed Hackfort in Vorden heeft de primeur: bezoekers moeten daar vanaf komende zomer 1,75 euro per uur betalen, tot een maximum van 7 euro per dag. Dit tarief gaat gelden voor alle natuurgebieden waar parkeergeld wordt ingevoerd.

Een woordvoerder van Natuurmonumenten laat weten dat nog dit jaar bepaald moet worden waar het bepaald parkeren gaat gelden. Het project is echter vertraagd door de coronacrisis en loopt mogelijk nog meer vertraging op.

Voor leden van Natuurmonumenten blijft parkeren gratis.