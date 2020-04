De grote heidebrand die maandagmiddag is ontstaan in Nationaal Park De Meinweg in Limburg is maandagavond weer opgelaaid. De brand woedt op nog maar een kilometer van een camping en een manege, die uit voorzorg zijn ontruimd, schrijft 1Limburg.

Volgens het nieuwsmedium verbleven op de camping iets meer dan tien gasten. Een gedeelte van de paarden van de manege werd maandagmiddag al elders ondergebracht, de resterende dertig paarden zijn in de nacht van maandag op dinsdag ook verplaatst.

Meerdere Duitse brandweertroepen helpen mee bij het bestrijden van de brand in het park, dat nabij de Duitse grens ligt. Volgens 1Limburg werkten rond 22.00 uur acht Nederlandse en acht Duitse brandweereenheden met man en macht aan het bestrijden van het vuur en arriveerden rond 23.00 uur nog eens zestien wagens uit Duitsland.

De natuurbrand ontstond maandag rond 14.00 uur en veroorzaakte veel rookontwikkeling. Even voor 6.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Rond 20.00 uur laaide het vuur echter weer op.

Zowel maandagmiddag als maandagavond ontvingen omwonenden van het natuurgebied een NL-Alert. Blijf uit de rook en kom niet kijken naar de brand, luidde het bericht.

Maandag ook grote natuurbrand in Noord-Brabant

In natuurgebied Deurnese Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, ontstond maandag eveneens een grote brand. De brandweer kwam met twaalf blusvoertuigen en zes watertanks ter plaatse om het vuur te bestrijden. Een nabijgelegen zorgcentrum moest worden ontruimd.

Hoe de branden zijn ontstaan, is nog niet bekend. Waarschijnlijk speelt de droogte in het land een rol.