De branden in de natuurgebieden Deurnese Peel in Noord-Brabant en De Meinweg in Limburg zijn nog steeds niet onder controle, melden Omroep Brabant en 1Limburg dinsdag.

In beide provincies werkte de brandweer de hele nacht door om de branden te bestrijden.

In de Deurnese Peel bestreed de brandweer het vuur te voet, omdat het natuurgebied tussen Eindhoven en Venlo niet te bereiken is met bluswagens.

Speciale teams uit Overijssel en Twente zijn ingezet om de brand met de hand te blussen. Daarvoor gebruiken ze waterzakken en vuurzwepen en worden delen van het gebied aangestoken om het vuur af te snijden. Een nabijgelegen zorgcentrum moest maandag al worden ontruimd.

De brandweer heeft volgens Omroep Brabant alle hoop gevestigd op blushelikopters van defensie, die hen maandag ook te hulp schoten. Dinsdag zouden die helikopters vanaf 8.30 uur weer kunnen beginnen.

46 Video Chinook-helikopter stort water over brand in Brabants natuurgebied

Manege en camping ontruimd in Limburg

De brand in het Limburgse Nationaal Park De Meinweg woedt op nog maar 1 kilometer van een camping en een manege, die uit voorzorg zijn ontruimd, schrijft 1Limburg. Volgens het nieuwsmedium verbleven op de camping iets meer dan tien gasten.

De natuurbrand ontstond maandag rond 14.00 uur en veroorzaakte veel rookontwikkeling. Even voor 18.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Rond 20.00 uur laaide het vuur echter weer op.

De Duitse en Nederlandse brandweer werken samen om het vuur onder controle te krijgen. Momenteel proberen ze te voorkomen dat de brand overslaat naar het droge dennenbos in het natuurgebied.

Hoe de branden in Limburg en Noord-Brabant zijn ontstaan, is nog niet bekend. Waarschijnlijk spelen de droogte en stevige wind in het land een rol. Ook over de grens, in natuurgebied Waasmunster in Vlaanderen, was maandag sprake van droogtebranden.