Zorgcentrum Wellenshof in het Brabantse Liessel is maandagavond ontruimd vanwege een grote brand die al sinds maandagmiddag woedt in het naastgelegen natuurgebied Deurnese Peel. Een aantal van de 24 cliënten is besmet met het coronavirus, meldt de gemeente Deurne.

Alle bewoners zijn overgeplaatst naar een zorglocatie in Weert. De besmette personen zijn met een speciale ambulancebus vervoerd. De overige cliënten zijn met taxi’s overgebracht. Volgens de gemeente is de ontruiming soepel en voorspoedig verlopen. Niemand raakte gewond.

In het natuurgebied, gelegen op de grens van Noord-Brabant en Limburg, vloog maandagmiddag circa 100 hectare natuur in brand. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden, wat het blussen bemoeilijkte.

Pas rond 19.30 uur nam de brand in hevigheid af. Volgens de brandweer is dat vooral te danken aan de inzet van een blushelikopter van de luchtmacht. De Chinook kon per keer een waterzak van 10.000 liter vullen en over de vlammenzee stortten. De brandweer zelf had al twaalf blusvoertuigen en zes watertanks ingezet om het vuur te bestrijden.

Bij de brand kwam veel rook vrij en omwonenden ontvingen een NL-Alert. De verwachting is dat de brand nog lang stankoverlast kan geven.

52 Video Coronapatiënten uit Brabants verzorgingshuis geëvacueerd om brand

Ook brand in Limburgs natuurgebied uitgebroken

Ook in Nationaal Park De Meinweg in Noord-Limburg woedde maandagmiddag een grote brand. Rond 18.45 uur gaf de brandweer daar het sein brand meester. Een half uur later laaide het vuur toch weer op, waardoor brandweerlieden opnieuw in actie moesten komen.

De oorzaken van de branden zijn nog onduidelijk. Mogelijk speelt de droogte van de afgelopen weken een rol.