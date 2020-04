De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn verkiezingsrivaal Benny Gantz gaan een noodregering vormen in de strijd tegen het coronavirus. Hiermee komt (tijdelijk) een einde aan een politieke impasse die een jaar lang duurde.

Netanyahu's rechtse Likud-partij en Gantz' centrumpartij Blauw-Wit zeiden maandag in een gezamenlijke verklaring dat de partijleiders de overeenkomst hebben ondertekend.

Eerdere gesprekken over een coalitievorming liepen tot nu telkens vast. Stembusgangen in april en september vorig jaar en recentelijk nog in maart, konden daar geen verandering in brengen.

Volgens Israëlische media zullen Netanyahu en Gantz om beurten premier zijn, met Netanyahu als eerste.

Netanyahu ligt in eigen land onder vuur omdat hij is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Duizenden mensen gingen afgelopen zondag de straat op om op gepaste afstand van elkaar te demonstreren tegen Netanyahu.

De demonstranten vinden dat de premier afbreuk doet aan de democratische rechtsstaat in Israël. Demonstreren is toegestaan onder de Israëlische lockdownmaatregelen, zolang er voldoende afstand gehouden wordt.

In het land zijn meer dan 130.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en 172 doden. Werkloosheid is door de lockdownmaatregelen gestegen naar ongeveer 26 procent. Sinds zaterdag zijn sommige maatregelen versoepeld.

