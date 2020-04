De achttienjarige man die zondagochtend zwaargewond is gevonden naast zijn fiets in Oss en uiteindelijk aan zijn verwondingen is overleden, blijkt te zijn gestoken. Een 25-jarige verwarde man is opgepakt als verdachte in de zaak, zo meldt de politie maandag.

De verdachte is een "bekende van de politie". Waar hij eerder voor is opgepakt, wil de politie niet melden.

De man kwam bij de politie in beeld na een melding over een persoon die verward gedrag vertoonde bij het station in Oss diezelfde zondagochtend.

De agenten troffen de verdachte aan en hebben ook een mes in zijn bezit gevonden. "Gaandeweg het onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren dat de man mogelijk betrokken was bij de dood van het achttienjarige slachtoffer."

Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar voor zover nu bekend is niet. Het is onduidelijk wat er voorafging aan het steekincident. De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, waar bepaald zal worden of zijn voorarrest wordt verlengd.

Meerdere media, waaronder De Gelderlander, melden dat het slachtoffer is aangetroffen vlak bij het verzorgingstehuis waar hij werkte.