In natuurgebied de Deurnese Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, en in Nationaal Park De Meinweg in Limburg woeden maandagmiddag grote branden.

Volgens de laatste update van de brandweer om 14.45 uur stond een gebied van 800 bij 500 meter in brand in de Deurnese Peel. Door de wind breidt de brand zich verder uit.

De brandweer heeft twaalf blusvoertuigen en zes watertanks ingezet om het vuur te bestrijden. Ook is een blushelikopter van Defensie opgeroepen. Om de brandhaard in kaart te krijgen vliegt de brandweer met een drone boven het gebied. Omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen.

Ook in Nationaal Park De Meinweg is een NL-Alert verzonden vanwege de rookontwikkeling. De brandweer roept "kijkers" op om thuis te blijven. De brandweer wordt geholpen door Duitse eenheden.

De oorzaken van de branden zijn nog onduidelijk. Mogelijk speelt de droogte van de afgelopen weken een rol.

Dikke rookwolken stijgen boven het bos uit. (Foto: Pro Shots)

De brandweer bestrijdt de natuurbrand in de Deurnese Peel. (Beeld: SQ Vision)

De rookwolken zijn tot op grote afstand te zien. (Foto: Stephan Nies)