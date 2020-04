Tbs-kliniek FPC de Kijvelanden in Poortugaal had de toegangscontrole niet op orde voordat twee patiënten op 1 maart ontsnapten, zo blijkt uit een intern rapport dat maandag gepubliceerd is door de overkoepelende organisatie Fivoor.

Bij de ontsnapping op 1 maart, waarbij een medewerker van de kliniek werd gegijzeld, werden een vuurwapen en een mes gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat die voorwerpen en een mobiele telefoon eerder naar binnen waren gesmokkeld.

"Het is een feit dat deze spullen de kliniek in zijn gekomen. De vraag is hoe dat precies is gegaan", schrijft Fivoor in het rapport.

Inmiddels heeft de kliniek de toegangscontrole verscherpt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Zo zijn de bezoektijden ingekort, mogen tassen niet meer naar binnen en zijn nog maximaal drie personen per entreeruimte toegestaan.

Verder noteert Fivoor dat in aanloop naar de ontsnapping signalen waren dat de twee patiënten, Tony van H. (52) en de 37-jarige Dennie M., iets van plan waren. De medewerkers zagen dat de twee veel contact met elkaar hadden, waarop besloten werd om ze af te zonderen van de afdeling en een zoektocht te starten naar verboden voorwerpen. Dat onderzoek leverde niets op.

Vluchters losten schoten in en buiten kliniek

Op 1 maart ontsnapten Van H. en de M. uit de kliniek. Ze bedreigden en gijzelden een zorgmedewerker en losten zowel binnen als daarbuiten schoten met het vuurwapen. Achteraf bleek het om losse flodders te gaan.

Eenmaal buiten hield het duo een taxi aan en sloeg op de vlucht over de snelweg A15. De politie reed het voertuig klem in het Gelderse Ochten, waarna Van H. en M. naar een nabijgelegen industrieterrein renden.

Daar ontstond een vuurgevecht tussen agenten en het duo. M. raakte bij de schietpartij levensbedreigend gewond en overleed later aan zijn verwondingen. Van H. werd gearresteerd. Hij zit nog in hechtenis.

Vrouw aangehouden voor betrokkenheid

De politie hield in maart een 43-jarige vrouw aan voor betrokkenheid bij de ontspanning van het duo in de Kijvelanden. Ze wordt ervan verdacht M. en Van H. van de wapens en de mobiele telefoon te hebben voorzien.

De onderzoeken van de politie, Bureau Veiligheid en Integriteit en de Inspectie Justitie en Veiligheid lopen nog.