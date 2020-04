De komende nachten zijn er veel vallende sterren boven Nederland te zien, meldt Weeronline. De meteorenzwerm Lyriden passeert deze week de aarde. In de nacht van dinsdag op woensdag is het hoogtepunt. Die nacht zijn er naar verwachting tien tot twintig zichtbare meteoren per uur.

Volgens Weeronline zijn de vallende sterren waarschijnlijk goed te zien, omdat het helder is. Naar verwachting hangt er in de nacht van dinsdag op woensdag geen enkele bewolking. Ook staat er een droge en stevige oostenwind die er voor zorgt dat de lucht extra schoon is. "Dit zijn ideale omstandigheden om naar de sterren te kijken", zegt het weerplatform.

Om 4.00 uur zijn de meeste meteoren te zien. Het beste zicht is er in oostelijke of zuidoostelijke richting. "Om de vallende sterren te zien hoef je niet op pad. Je kunt ze gewoon vanuit je eigen woonplaats bekijken. Zorg er wel voor dat je een donker plekje opzoekt. De verlichting van steden en kassen belemmert namelijk het zicht op de zwakste meteoren", zegt Weeronline.

De Lyriden vormen waarschijnlijk de oudste meteorenzwerm die we als mens kennen. 2.600 jaar geleden werd er al melding gemaakt van de groep vallende sterren. De Lyriden zijn vernoemd naar het sterrenbeeld "Lier", waar ze vanaf lijken te komen. Meteorenzwermen komen van kometen af. De Lyriden zijn afkomstig van de komeet 'C/1861 G1 Thatcher'.

Een vallende ster is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Vervolgens botst het met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op ongeveer 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een streep van licht.