Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep vijf jaar cel geëist tegen voormalig agent Mark M. voor onder meer het verkopen van informatie aan criminelen. De man werd eerder veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie, maar vrijgesproken van het aannemen van geld.

Tegen medeverdachte Mark S. werd een celstraf van drie jaar geëist. Hij zou schuldig zijn aan de omkoping van M. en daarnaast van witwassen van geld. Beide mannen zeggen dat de rechtbank hen ten onrechte heeft veroordeeld.

Oud-politieagent M. wordt ervan verdacht dat hij tussen augustus 2011 en september 2015 geld zou hebben aangenomen om in ruil daarvoor het politiesysteem BlueView te bevragen en informatie te verstrekken uit lopende politiesystemen.

Het OM vermoedt dat drugscrimineel Tommy van der S. een van de afnemers was van de 33-jarige M. en dankzij zijn informatie aan de politie wist te ontkomen. De man is veroordeeld tot negen jaar cel, maar nog altijd voortvluchtig en staat op de nationale opsporingslijst.

Undercoveragenten ingezet in onderzoek naar M.

In het onderzoek naar M. werden onder anderen undercoveragenten ingezet, die hij op hun verzoek van de nodige informatie voorzag. Volgens justitie zocht M. zo'n 27.000 keer in het politiesysteem terwijl dit niet onder zijn functie viel.

M. zou hier volgens het OM voor betaald zijn, maar de rechtbank sprak hem hiervan vrij omdat er onvoldoende overtuigend wettig bewijs voor was. Ook in het undercovertraject was er geen sprake van een betaling.

De advocaat-generaal stelde echter dat het verstrekken van geheime informatie geld waard is en het "niet anders kan zijn" dan dat M. betaald is voor zijn diensten. Bewijs hiervoor zijn onder meer onverklaarbare stortingen van in totaal 70.000 euro.

Voormalig agent niet eens met veroordeling

Volgens M. ligt het verhaal anders. Ten eerste zou hij het politiesysteem niet zo vaak hebben bevraagd als geschetst door het OM, maar eerder een vijfde van dat aantal. Hij deed dit deels op verzoek van collega's en deels uit nieuwsgierigheid waar je volgens hem als agent nou eenmaal over beschikt.

Dat hij was ingegaan op het verhaal van de undercoveragenten was omdat ze een "zielig" verhaal hadden opgehangen en hem onder druk hadden gezet. Dat hij erop was ingegaan noemt hij "stom".

Op vragen van het gerechtshof Den Bosch of hij informatie uit politiesystemen heeft gehaald en deze heeft doorverkocht wilde hij echter niet ingaan.

M. zegt inmiddels zijn leven weer te hebben opgebouwd in Oekraïne en hoopt dat deze zaak snel achter de rug is.