De Nederlandse staat gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Den Haag over de vliegramp in Faro in 1992, bevestigt Veeru Mewa, de advocaat van 32 slachtoffers maandag aan NU.nl. De rechtbank oordeelde dat de staat gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade die nabestaanden en slachtoffers hebben geleden.

Formeel heeft Mewa nog niets gehoord, maar volgens de advocaat is dit de gebruikelijke gang van zaken. Als de staat wel in beroep zou gaan, zou hij uiterlijk 8 april een dagvaarding moeten hebben ontvangen.

Door het coronavirus en Pasen hield Mewa, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letsel- en overlijdensschade, wel rekening met enige vertraging. "Maar inmiddels zijn we nog weer een week verder." Volgens de advocaat is het hiermee zeker dat de staat niet in hoger beroep gaat.

De rechtbank in Den Haag oordeelde op 8 januari dat de Nederlandse staat voor twintig procent aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de vliegramp op de luchthaven van Faro.

Bij de vliegramp op 21 december 1992 kwamen 54 passagiers en twee bemanningsleden om het leven. Ook raakten er meer dan honderd mensen zwaargewond. In totaal waren er 340 mensen aan boord. Het merendeel van de passagiers kwam uit Nederland.

Crash werd toegeschreven aan harde wind

Jarenlang werd de crash toegeschreven aan slechte weersomstandigheden. Volgens Mewa hebben mensen het tegenover hem vaak over "dat ongeluk met de wind" als het over de vliegramp in Faro gaat. Veel slachtoffers en nabestaanden twijfelden echter vanaf het begin af aan al aan het oordeel dat destijds door de Raad voor de Luchtvaart werd geveld.

Het vonnis van de rechtbank in Den Haag bevestigde afgelopen januari dat het vliegtuig bij de landing op de luchthaven neerstortte door fouten van de piloten. Dit was bij veel van Mewa's cliënten vanaf het begin het vermoeden geweest.

Hiermee werd de nabestaanden en de slachtoffers de kans ontnomen om goed te onderhandelen over hun schadevergoeding, zo oordeelde de rechtbank. Om die reden wordt de staat nu deels verantwoordelijk gehouden voor de onjuiste conclusie van het onderzoek.

Mewa zegt dat de opluchting onder de slachtoffers en nabestaanden dan ook groot is. "Voor veel van mijn cliënten geldt dat ze de zaak hiermee een plekje kunnen geven", zegt hij. Enkele van zijn cliënten hebben volgens de advocaat nog wel behoefte aan een financiële schadevergoeding, maar voor het merendeel is dit vonnis voldoende.

De rechtbank in Den Haag was maandagmiddag nog niet bereikbaar voor een reactie.