De politie in Nederland heeft vorig jaar 646 incidenten met vuurwapens geregistreerd. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 2018. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) laten maandag weten zich hier zorgen over te maken.

Vorig jaar kwamen 31 mensen om het leven bij een vuurwapenincident. Bij 131 schietincidenten raakten een of meerdere mensen gewond.

In 2018 werden nog 577 schietincidenten geregistreerd. Wel kwamen er toen iets meer mensen om het leven (34) dan vorig jaar. In 2018 raakten 120 mensen gewond bij een incident met een vuurwapen.

Niet alleen het aantal incidenten met vuurwapens nam toe. Er werden ook meer incidenten met handgranaten geregistreerd. In 2019 ging het om 61 incidenten met in totaal 82 handgranaten. In 2018 werden 43 incidenten gemeld en in 2017 nog 22. Volgens de politie worden handgranaten vooral gebruikt als dreigmiddel.

Ook illegale handel neemt nauwelijks af

Ook neemt de handel in illegale vuurwapens niet af. In 2019 werden bijna 5.700 vuurwapens in beslag genomen door de politie. In 2018 lag dat aantal net iets hoger. Nederland is vooral een belangrijke doorvoerland, melden de politie en het OM. Veel wapens die in Nederland terechtkomen, hebben niet ons land als eindbestemming. Hierdoor speelt Nederland een belangrijke rol bij internationale wapenhandel.

Volgens de politie en het OM helpen illegale wapens criminelen bij hun werk en worden conflicten in de onderwereld erdoor in stand gehouden.

Strengere aanpak politie en OM

De politie en het OM zijn de laatste jaren juist bezig met een strengere aanpak van de illegale wapenhandel. "Vuurwapenexperts in de eenheden onderwerpen elk in beslag genomen vuurwapen aan een uitgebreid onderzoek. Het aantal onderzoeken naar (internationale) vuurwapenhandel is door de politie en het OM opgeschroefd. De Landelijke Eenheid beschikt over een team dat zich uitsluitend richt op illegale vuurwapenhandel", zegt Dick Schouten, portefeuillehouder illegale vuurwapens van de politie.

Volgens Hendrik-Jan Talsma, landelijk officier van Justitie, moet deze aanpak worden voortgezet om de handel uiteindelijk te doen afnemen. "De aanpak van illegale vuurwapenhandel is een zaak van lange adem", zegt hij.