Bewoners van de grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben zich afgelopen weekend goed aan de coronamaatregelen gehouden, melden woordvoerders van deze gemeenten zondag aan NU.nl. Wel moest er in deze drie steden ingegrepen worden vanwege drukte in parken.

In Amsterdam was de situatie "beheersbaar", maar was het af en toe druk op straat door fietsers. In enkele parken moesten waarschuwingen worden afgegeven. Ook werden boetes uitgedeeld.

Op een sportveld bij het Huigenbos hebben twintig mensen een boete van 390 euro gekregen omdat zij zich niet aan de maatregelen hielden. Twee mensen weigerden het veld te verlaten, waarna zij zijn aangehouden.

Den Haag en Utrecht spreken allebei van een "rustig" weekend en benadrukken dat er alleen werd ingegrepen in parken.

In Den Haag was dit het Zuiderpark, waar de politie erbij moest komen om mensen te verzoeken weg te gaan. Tientallen mensen hebben een officiële waarschuwing of een boete gekregen. Op andere populaire plekken, zoals het Scheveningse strand, bleef het wel rustig.

Ook in Utrecht bleef de drukte beperkt tot de parken. In Park Paardenveld moesten handhavers samen met de politie mensen verzoeken om weg te gaan. In het Griftpark, het Wilhelminapark en Park Lepelenburg waren ook veel bezoekers.

NU.nl zocht ook contact met de gemeenten Eindhoven en Rotterdam, maar deze konden nog geen reactie geven.

47 Video Amsterdammers beboet vanwege overtreden coronaregels

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.