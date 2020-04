Een negentienjarige automobilist uit het Limburgse Gennep is zaterdagavond aangehouden wegens het inrijden op een politieauto op de A73 bij Boxmeer (Noord-Brabant). De man was onder invloed van lachgas.

Politieagenten hadden de bestuurder in eerste instantie rond 22.50 uur proberen aan te houden. De man had namelijk eerder die dag een rijverbod gekregen, omdat hij lachgas had gebruikt. Agenten die hem 's avonds zagen rijden, herkenden hem en zagen hem nota bene een ballon lachgas inhaleren toen hij voorbijreed.

De automobilist negeerde echter het stopteken, waarna de politie de achtervolging inzette. De man probeerde aan de politie te ontsnappen door de afrit te nemen, een stuk door Boxmeer te rijden en vervolgens weer de oprit van de A73 richting Nijmegen op te rijden. Daar ging het mis.

Tijdens het nemen van de oprit reed de bestuurder volgens de politie opzettelijk in op een van hun wagens. Een paar honderd meter verderop reden andere agenten de man klem en hielden zij hem aan. Twee politiewagens en de auto van de man raakten beschadigd. In de auto van de verdachten vonden agenten een cilinder met lachgas.

De Limburger wordt verdacht van een hele reeks strafbare feiten waaronder poging tot doodslag, rijden zonder rijbewijs, rijden tijdens een rijverbod en rijden onder invloed. De politie Limburg gaat de zaak onderzoeken.