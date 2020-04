Zondag is het droog en klaart het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen op. Er is volop ruimte voor de zon, en met temperaturen van 12 graden op de Waddeneilanden en 15 tot 20 graden elders is het ook zondag weer zacht.

Door een stevige oostenwind voelt het wel wat minder warm aan dan de temperaturen doen vermoeden.

Niet alleen zondag is er volop ruimte voor de zon: ook de komende week zal de zon zich veel laten zien. De komende week daalt de temperatuur 's nachts naar zo'n 6 graden.

De wind blijft de komende dagen nog wel aanhouden en neemt pas donderdag wat in kracht af. Die dag gaat het kwik ook iets omhoog en stijgen de temperaturen naar een gemiddelde van een graad of 20.