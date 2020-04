De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft vijftien leden verwijderd nadat zij in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest hielden in de sociëteit aan de Grote Markt, zo meldt de vereniging zaterdag. De leden hielden zich niet aan de coronamaatregelen.

De melding over het feest kwam rond 1.00 uur binnen. De politie heeft het feest vervolgens beëindigd en alle betrokken leden beboet. Zo'n boete kan oplopen tot 400 euro.

"Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het incident dat plaats heeft gevonden. Het was een illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie, wat volledig in strijd is met het coronabeleid van de overheid en van Vindicat. Niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteren wij niet van onze leden", zo meldt de vereniging.

De vereniging laat weten blij te zijn dat de samenkomst in het gebouw beëindigd is en dat de aanwezige leden beboet zijn. "Ook zullen zij verwijderd worden van de vereniging. Wij willen niets te maken hebben met dit gedrag. In deze tijden is het erg belangrijk dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen", aldus Vindicat.

