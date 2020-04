Bij een juwelier in het Overijsselse Tubbergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak gepleegd, meldt de politie. Er zijn vijf verdachten aangehouden.

Rond 5.00 uur reed een auto het pand van een juwelier aan de Almeloseweg in. Getuigen zagen het voertuig wegrijden.

Even later werd de auto gesignaleerd in het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk, ongeveer 20 kilometer buiten Tubbergen. Een arrestatieteam van de politie heeft daar vijf verdachten gearresteerd. Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie.

Het is nog niet bekend of er bij de ramkraak iets is buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden.

Ook ramkraak in Alkmaar

Ook in Alkmaar vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak plaats, meldt NH Nieuws. Rond 3.45 uur reed een busje het pand van een camerawinkel in. Het is de derde keer dat bij die zaak een ramkraak plaatsvindt.

Het busje zou volgens getuigen als gestolen geregistreerd staan. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.