Op het dak van een parkeergarage in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zendmast in brand gevlogen. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond 5.00 uur kwam er een melding binnen over brand op het dak van de parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat, vlak bij het Westergasterrein.

Het vuur kon door de brandweer snel worden geblust. Onderzoek wees volgens de politie uit dat het naar alle waarschijnlijkheid om brandstichting gaat. Bij een andere mast op hetzelfde dak bleef het bij een poging. Er wordt gezocht naar getuigen.

Op meerdere plekken in het land zijn de afgelopen weken zendmasten in brand gestoken. Dat lijkt te zijn gedaan door mensen die geloven dat er een link gelegd kan worden tussen 5G-straling en de verspreiding van het coronavirus.

In Amsterdam is nog geen 5G-netwerk. Wel wordt er met de technologie getest bij het Leidseplein.