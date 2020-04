De politie heeft deze week vijf aanhoudingen verricht nadat er vorig weekend bijna 1.459 kilo cocaïne werd gevonden in de haven in Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vrijdag.

Een woordvoerder van het OM bevestigde vrijdagochtend al aan NU.nl dat de cocaïne was onderschept in containers in de haven en dat er invallen in een loods in Noord-Brabant waren gedaan.

Na het aantreffen van de drugs is er een groot onderzoek gestart, wat resulteerde in vijf aanhoudingen. Het gaat om twee mannen van 33 en 35 jaar uit Kosovo, een 42-jarige man uit Turkije, een 43-jarige man uit Albanië en een 32-jarige man uit Frankrijk.

Het onderzoek leidde naar een loods in het Brabantse Best, waar woensdag vier van de vijf verdachten werden aangehouden door de politie, met hulp van de douane. De vijfde verdachte werd later die dag aangehouden in Rotterdam vanwege zijn betrokkenheid bij het transport van de containers.

De verdachten werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid en het vervoeren van de cocaïne. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de mannen veertien dagen langer vast blijven zitten. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.