Het weekend begint vrijdagmiddag vrijwel overal in het land droog en zonnig, met alleen in het zuiden wat wolkenvelden. De rest van het weekend blijft het warm, hoewel er zaterdag wat regen kan vallen.

De wolkenvelden verspreiden zich vrijdagavond over het hele land. Ook kan er in de nacht van vrijdag op zaterdag in het zuiden een enkele bui vallen. Het wordt die nacht niet warmer dan tussen de 2 en 10 graden.

Er is zaterdag meer bewolking dan de afgelopen dagen. In het noorden van het land blijft het de hele dag droog, in het midden van het land kan lokaal een buitje vallen en in het zuiden kan op meerdere plekken lichte regen vallen. Wel blijft het zaterdag warm, met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.

Zondag keert de zon weer volop terug en is het met gemiddeld 18 graden net iets warmer dan zaterdag

Ook begin volgende week laat de zon zich weer flink zien, met temperaturen tussen de 15 en 21 graden. Wel gaat er een stevige oostenwind waaien, die aan de kust kan oplopen tot windkracht 5.