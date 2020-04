De politie zegt "niet goed gereageerd te hebben" toen in februari vanuit een zorginstelling in Wageningen talloze keren 112 werd gebeld, omdat een 27-jarige cliënt personeel aanviel. Bij het steekincident raakten medewerkers gewond en overleed de cliënt. Ondanks toezegging vanuit de meldcentrale kwam er lange tijd geen politieauto.

In de aanloop naar het incident op 19 februari vertoonde de man al agressief gedrag.

"Omdat dit zich in eerste instantie leek te beperken tot de kamer waarin hij verbleef, schatte de centralist in dat er op dat moment geen direct gevaar was en het de taak van de medewerkers van de instelling was om de rust te herstellen", aldus de politie.

Maar nu de opgenomen gesprekken zijn teruggeluisterd, blijkt dat er wel degelijk aanwijzingen waren waaruit kon worden geconcludeerd dat de politie direct had moeten uitrukken, zoals ook was toegezegd aan de mensen die 112 hadden gebeld.

'Het had anders gemoeten'

Politiechef Oscar Dros zegt de gang van zaken enorm te betreuren. "Het had anders gekund en anders gemoeten. We moeten hiervan leren. Dat zijn we de medewerkers van de zorginstelling verplicht, evenals de ouders van de cliënt."

Het steekincident vond plaats in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen. Het gaat om een locatie van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Omwonenden hebben meerdere keren het alarmnummer gebeld.

Familie geschokt door conclusies

De familieleden van de cliënt laten via hun advocaat Richard Korver weten geschokt te zijn door de conclusies. "Tegelijkertijd stellen zij het op prijs dat de politie transparant is in die conclusies en dat de politie die ook tevoren met hen heeft gedeeld."

De familieleden wachten andere lopende onderzoeken, waaronder een strafrechtelijk onderzoek en een inspectieonderzoek, nog af.