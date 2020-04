Een zeer grote stalbrand in het Brabantse Lierop heeft in de nacht van donderdag op vrijdag aan zo'n duizend varkens het leven gekost, meldt een woordvoerder van de brandweer aan Omroep Brabant.

Rond middernacht kreeg de brandweer de melding dat een van de stallen van een varkenshouder in Lierop in brand stond.

De stal van tweeduizend vierkante meter waar zo'n duizend varkens instonden is zo goed als verloren, zo zegt de brandweerwoordvoerder. De dieren hebben de brand niet overleefd.

De brandweer kon voorkomen dat een naastgelegen stal vlam vatte. In die stal bleef de stroom en de luchtverversing werken. Voor zover de brandweer kon waarnemen, hebben de varkens in die stal geen last gehad van de brand. In totaal heeft het bedrijf 6000 varkens.

De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Zo'n twintig voertuigen waren bij de bluswerkzaamheden betrokken, waaronder hoogwerkers en tankauto's. Omdat er geen bluswater voorhanden was op de plek, reed de brandweer ook met waterbakken naar de stal.

Om half vier werd het sein brand meester gegeven. Er wordt nog een onderzoek ingesteld hoe de brand kon ontstaan.

In 2019 waren er 41 stalbranden in Nederland waarbij ruim 175.000 boerderijdieren omkwamen. Uit onderzoek van de onderzoeksplatform Investico blijkt dat het aantal branden de afgelopen jaren significant toeneemt, ondanks een door de overheid ingestelde commissie die sinds 2012 het aantal branden probeert terug te dringen. De afgelopen acht jaar werden circa één miljoen dieren gedood bij stalbranden in Nederland.