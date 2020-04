Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam laten weten dat berichten op de telefoon van Naoufal F. de verdenking tegen Richard R. (beter bekend als 'Rico de Chileen') verstevigen dat hij betrokken is bij liquidaties en drugshandel.

Volgens de officier van justitie gaat het om berichten die zijn aangetroffen op een zogenoemde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) van F. Deze telefoon had hij bij zich toen hij in april 2016 in Ierland werd aangehouden.

De berichten waren van de telefoon verwijderd, maar waren dankzij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) alsnog te lezen.

Het OM las fragmenten van enkele berichten voor. Daarin werd de observatie van crimineel Karim B. in Dubai besproken. Volgens justitie liet maffiabaas Raffaele Imperiale aan R. weten dat B. vier dagen in de week in een bepaalde sportschool te vinden was. B. zou een beoogd doelwit van 'Rico de Chileen' zijn geweest.

In een ander gesprek tussen F. en R. gaat het volgens het OM om Jalal Al A., een ander doelwit van de criminele organisatie. Ook draaide het gesprek om het "afpakken van zijn handel", waarmee 500 kilo cocaïne bedoeld zou worden. "Daarna laten we hem slapen (liquideren, red.)", citeert het OM. Deze berichten worden aan R. toegeschreven.

Justitie had tijdens eerdere zittingen al naar voren gebracht dat R. plannen had om deze twee mannen te vermoorden en is benieuwd naar waarom hij zo geïnteresseerd was in de bewegingen van B.

Ook handel in drugs met Ridouan T. zou zijn besproken

In weer andere berichten wordt volgens het OM gesproken over de handel in cocaïne tussen Ridouan T. en F. waarbij laatstgenoemde de communicatie doorstuurt aan R. "Dit alles geeft een mooie inkijk in de strafbare feiten waar R. zich mee bezighield", aldus de officier van justitie.

Volgens Leon van Kleef, de advocaat van 'Rico de Chileen', kunnen de berichten op veel verschillende manieren gelezen worden, waarop de rechter antwoordde dat hier "één iemand is die hier duidelijk over kan geven", verwijzend naar R.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de in Chili geboren Amsterdammer staat gepland voor juni. Naast het leidinggeven aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van moorden en de handel in drugs, wordt hij verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en wapenbezit.