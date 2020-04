Het Openbaar Ministerie (OM) liet woensdag in de rechtbank van Amsterdam weten dat berichten op de telefoon van Naoufal F. de verdenking tegen Richard R. (beter bekend als 'Rico de Chileen') verstevigen. De berichten zouden duidelijk maken dat R. met F. en Ridouan T. over liquidaties sprak.

Volgens de officier van justitie gaat het om berichten op een zogenoemde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) die F. voor zijn aanhouding in april 2016 had verwijderd. De teksten zijn na het kraken van de Blackberry echter alsnog in handen van het OM gekomen.

In de berichten zou worden gesproken over "af te leggen" personen, oftewel mensen die geobserveerd moesten worden. Volgens het OM is dit opnieuw een bewijs van de "nauwe samenwerking" tussen de 46-jarige R., F. en T. Het OM bracht deze vermeende samenwerking al eerder naar voren.

Volgens Leon van Kleef, de advocaat van 'Rico de Chileen', presenteert het OM "een dubieuze" veronderstelling als de waarheid.

De in Chili geboren Amsterdammer wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie met het plegen van moorden als oogmerk. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van miljoenen euro's, het voorbereiden van drugshandel en wapenbezit.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor juni.