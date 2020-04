Azzedine A., een van de mannen die werd veroordeeld voor de moord op een slapende man in een flat in Breda, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. A. was evenals mededader Anel B. onvindbaar nadat de rechtbank hen eerder deze maand twintig jaar celstraf oplegde. De politie deelde daarom dinsdag beelden van de mannen in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Het signalement van A. is komen te vervallen nu hij zich heeft gemeld, meldt de Bredase politie woensdag. Naar B. wordt nog altijd gezocht.

De mannen hadden zich na de uitspraak van de rechtbank moeten melden voor hun straf. Nadat ze na hun aanhouding anderhalf jaar hadden vastgezeten, mochten A. en B. hun rechtszaak namelijk in vrijheid afwachten. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de mannen.

Het slachtoffer, de 25-jarige Soufian Z., werd in 2018 vermoord in een flat in Breda. Z., die een bekende van de politie was, werd in zijn slaap doodgeschoten. Waarschijnlijk is een conflict tussen A. en Z. het motief voor de moord geweest.

Bij hun vluchtpoging sprongen A. en B. van een flat aan de Hoge Vught in Breda. Beiden raakten hierbij zwaargewond. A. en B. kwamen door hun ontsnappingspoging ook wel bekend te staan als de 'flatspringers'.