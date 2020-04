Het stoffelijk overschot dat vorige week werd gevonden in het water van de Mooie Nel in Haarlem is van een man uit Aruba, zo melden Arubaanse media woensdag. Het zou gaan om Lindomar Maduro (31).

De man werkte al een aantal jaren in Nederland. Op zijn sociale media plaatste hij veel foto's van de grondverzetmachines waarmee hij werkte.

Het lichaam werd vorige week dinsdag "verpakt" aangetroffen. Op foto's die circuleren is te zien dat het lichaam is opgerold in een soort zeil en is dichtgetapet.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie in Haarlem is een grootschalig onderzoek gestart.