Drie verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij het leveren van de wapens aan de hoofdverdachten van een viervoudige moord in Enschede zijn woensdag door de rechtbank in Overijssel op vrije voeten gesteld.

De twee mannen en een vrouw werd in eerste instantie medeplichtigheid aan de moorden op 13 november 2018 ten laste gelegd. De verdenking dat zij medeplichtig zijn aan dit feit is komen te vervallen.

De drie hoofdverdachten van de moorden, vader Camil A. en zijn twee zoons Dejan en Denis A., zitten nog steeds vast. Dinsdag wees de rechtbank het verzoek van Camil A. af om in afwachting van de inhoudelijke behandeling te worden vrijgelaten.

De vader en zijn zoons zouden de vier slachtoffers in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat van dichtbij hebben doodgeschoten. Het motief voor de moorden zou geld zijn. Camil A. en oudste zoon Dejan A. hadden namelijk grote schulden.

De drie verdachten die woensdag werden vrijgelaten zouden een rol hebben gespeeld bij het leveren van de wapens. De 39-jarige Zizi W. zou de hoofdverdachten in contact hebben gebracht met vermeend wapenhandelaren Arie van D. en zoon Dennis van D.

Inhoudelijke behandeling uitgesteld

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er inmiddels van uit dat de vrouw en twee mannen niks wisten van de vermeende moordplannen van de hoofdverdachten.

Eigenlijk zou deze zaak inhoudelijk worden behandeld, maar in verband met de coronacrisis is deze uitgesteld. De behandeling van de pro-forma vond nu plaats via Skype.

De verdediging was wel verbaasd dat de officier van justitie wel aanwezig was in de rechtbank en ze hier niet van op de hoogte waren. Volgens de afspraken die zijn gemaakt, moet een advocaat ook de kans worden geboden aanwezig te zijn als de officier er ook is.