De Nederlandse Boa Bond (NBB) vindt dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) er met een spoedprocedure voor moet zorgen dat bui­ten­ge­woon op­sporings­amb­te­naren (boa's) worden bewapend met een wapenstok en pepperspray. NBB-voorzitter Ruud Kuin vraagt hierom in een brief aan de minister.

Dinsdag reageerde Kuin op twee geweldsincidenten van het afgelopen paasweekend.

Op de Pieter Calandlaan in Amsterdam raakten vier boa's gewond toen zij door een groep van ongeveer tien personen belaagd werden. Een boa liep hierdoor een hersenschudding op.

En aan de Oldegaarde in Rotterdam werden boa's geschopt, geslagen en bespuugd bij het beboeten van mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hadden gehouden.

Volgens Kuin leidt de coronacrisis ertoe dat handhavers pepperspray en een wapenstok harder nodig hebben dan ooit. "Het gaat immers per definitie om handhaven tegenover groepen van drie of meer en om forse boetes. Beide omstandigheden leiden per definitie tot meer weerstand en agressie", zo staat in de brief.

'Meer mensen raken geërgerd'

De bond liet dinsdag al weten dat steeds meer aangesloten leden melden dat mensen geërgerd reageren als zij worden aangesproken op het naleven van de coronaregels.

Bijna een jaar geleden besloot de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema boa's in de stad met pepperspray uit te rusten. Zij diende daarvoor een aanvraag in bij minister Grapperhaus. Toch kunnen de boa's nog steeds niet beschikken over het verdedigingsmiddel. Daarom vraagt Kuin nu om een spoedprocedure.

"In deze tijd worden in het belang van de volksgezondheid grote en verstrekkende besluiten in zeer korte tijd genomen. Dat zou wat ons betreft ook moeten gelden voor de door ons gevraagde spoedprocedure."

