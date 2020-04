De politie is dringend op zoek naar twee mannen die begin 2018 in een flat in Breda een slapende man om het leven hebben gebracht en bekend staan als de 'flatspringers'. De twee zijn op 9 april veroordeeld voor moord, maar zijn inmiddels spoorloos verdwenen. De politie vroeg dinsdagavond via het programma Opsporing Verzocht om tips.

De 28-jarige Azzedine A. en de 29-jarige Anel B. zaten anderhalf jaar vast, maar werden in oktober 2019 voorlopig vrijgelaten tot hun zaak voor de rechter zou komen. De mannen zijn sindsdien spoorloos.

Via Opsporing Verzocht heeft de politie een oproep gedaan aan mensen die de twee mannen de afgelopen tijd hebben gezien of vermoeden van wie ze mogelijk hulp krijgen. De politie voegt er aan toe dat beide mannen vuurwapengevaarlijk zijn.

De mannen zijn veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op de 25-jarige Soufian Z. in een flat in Breda in 2018. Het slachtoffer, een bekende van de politie, werd in zijn slaap doodgeschoten. Het motief voor het doodschieten van Z. is waarschijnlijk een conflict tussen A. en Z. De mannen hebben zelf altijd enige betrokkenheid ontkend.

Mannen sprongen op vlucht voor politie van balkon

De daders werden in de nacht van 8 op 9 januari 2018 in een Volkswagen Golf tegemoetgetreden door een toevallig passerende politiewagen. Omdat de Volkswagen met gedempte lichten reed, wilden de agenten de inzittenden aanhouden, maar A. en B. sloegen op de vlucht.

Zij renden de flat aan de Hoge Vught in Breda binnen waar hun sporen uiteindelijk naar een appartement leidden. Toen de politie binnenviel, troffen zij Z. dood aan op de bank.

A. en B. probeerden nog te vluchten uit de flat en sprongen van het balkon van het appartement. Beiden raakten zwaargewond.