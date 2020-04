De politie heeft beelden gedeeld van een man die een zendmast in Groningen in brand steekt met benzine. Meerdere zendmasten stonden de afgelopen dagen in binnen- en buitenland in brand. Mogelijk gaat het om brandstichting vanwege zorgen om de uitrol van het 5G-netwerk.

De beelden tonen een man die een zendmast met een jerrycan benzine in brand steekt, waarna hij op de vlucht slaat omdat hij buiten beeld betrapt wordt door een voorbijganger.

Meerdere zendmasten stonden het afgelopen weekend in brand. Naast Groningen werden vooral Noord-Brabant en Almere getroffen. Eerder vonden ook al branden plaats in Rotterdam en Gelderland.

In het Verenigd Koninkrijk leidde valse beweringen over een verband tussen 5G en het coronavirus tot brandstichting en vernielingen bij verschillende zendmasten. Of er in Nederland een link is met de complottheorieën die online circuleren, is onbekend.

47 Video Politie deelt beelden van brandstichter bij zendmast

Branden kunnen 112 onbereikbaar maken

Het aansteken van zendmasten kan ertoe leiden dat 112 mogelijk lokaal onbereikbaar wordt, waarschuwde belangenclub Monet eerder. Deze organisatie is de schakel tussen overheid en mobiele providers.

"Dit soort incidenten heeft gevolgen voor de mobiele dekking in de regio, waardoor 112 in de regio mogelijk niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien," zei Rob Bongenaars van Monet.