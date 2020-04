Drie buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's) zijn afgelopen zondag mishandeld bij een supermarkt in het Amsterdamse Osdorp. Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond (NBB) maakt zich zorgen over de toenemende agressie en irritatie richting boa's in de huidige coronacrisis.

Afgelopen zondag wilden boa's ingrijpen toen zij bij de Albert Heijn op de Pieter Calandlaan zagen hoe een jongen iets vernielde. Toen zij de jongen wilden aanhouden werden de boa's belaagd door een groep van negen à elf jongeren, die door de vluchtende verdachte zouden zijn opgetrommeld.

Twee boa's raakten lichtgewond en twee anderen raakten zwaarder gewond. Enkele leden van de groep vluchten na de vechtpartij te voet, anderen sprongen in een auto die schuin op de stoep was neergezet. Enige tijd later arriveerde de politie.

Volgens Kuin past het incident in het beeld van de huidige coronacrisis. "Het is rustiger buiten en groepen jongeren menen zich nu de straat toe te kunnen eigenen, onbewapende boa's worden daarbij aangevallen", waarmee Kuin refereert aan de al langer lopende discussie over de vraag of boa's verdedigingsmiddelen moeten krijgen als pepperspray en een wapenstok.

Ook in Rotterdam werden boa's mishandeld

Het incident van zondag staat niet op zichzelf. In Rotterdam raakten diezelfde dag vijf boa's gewond, toen zij geschopt, geslagen en bespuugd werden door een grote groep mensen.

Twee boa's spraken daar een groep van zes mensen aan die zich niet hielden aan de coronaregels. Toen zij bekeuringen wilden uitschrijven kwamen er opeens overal mensen vandaan. "Die boa's werden echt aangevallen", zegt Kuin. Collega's die te hulp kwamen, kregen ook klappen.

Hoewel de geweldsincidenten van zondag van een buitencategorie zijn, zegt Kuin de laatste dagen van steeds meer leden te horen, dat de irritatie over de coronamaatregelen groeit.

"Mensen worden lakser in het naleven van de 1,5 meter afstandsregel en als ze er dan door boa's op aangesproken worden, dan wordt er vaker geïrriteerd gereageerd, dat geldt voor zowel jong als oud", aldus Kuin.