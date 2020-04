Dirk van den Broek is vorige week overleden, blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC Next. De grondlegger van de gelijknamige supermarktketen is 96 jaar geworden.

Van den Broek overleed op woensdag 8 april in Aerdenhout en is inmiddels in besloten kring begraven. In de rouwadvertentie staat dat hij een "intens, prachtig en zinvol leven" heeft geleid. Boven de advertentie staat de Latijnse tekst "nihil sine labore" (niets zonder arbeid).

Van den Broek werd in 1924 in Amsterdam geboren als boerenzoon. Geïnspireerd door zijn moeder, die de melk rondbracht, begon hij in 1942 een kleine melkzaak aan het Mercatorplein in Amsterdam. Na de oorlog, in 1948, werd deze zaak omgebouwd tot de eerste zelfbedieningswinkel in Amsterdam.

De eerste supermarkt van Nederland volgt in 1953, als Van den Broek een mislukt experiment overneemt van een aantal winkeliers bij wie in één winkel zowel vlees, brood, groente als fruit gekocht kon worden. Van den Broek bouwde het concept verder uit, met winkels onder zijn eigen naam en onder de naam Digros (Dirk Grossier), en dat werd een groot succes.

In de loop van de jaren nam Van den Broek de supermarkten van Bas van der Heijden in en rond Rotterdam en Jan Bruijns in het westen van Noord-Brabant en Zeeland over. Inmiddels is het concern, dat nog altijd een familiebedrijf is, uitgegroeid tot een keten met 124 vestigingen in vooral de Randstad. Sinds 2014 heten alle winkels simpelweg Dirk. Samen met DekaMarkt zit het bedrijf inmiddels in de naamloze vennootschap Detailresult Groep.

In 1990 werd Dirk van den Broek geridderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij laat vijf kinderen na, die allemaal werkzaam zijn (geweest) in het familiebedrijf.