De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva, die begin januari tijdens een optreden in Carré een val van 10 meter maakte, kan inmiddels weer lopen. Dat heeft haar fysiotherapeut zondagavond aan Hart van Nederland laten weten.

"We verwachten dat ze eind april lopend - op krukken - de deur uitgaat", aldus fysiotherapeut Mireille Pont. "Haar revalidatie is heel intensief geweest. Ze kon niks toen ze binnenkwam. Ze kon alleen haar voeten bewegen."

Pont verwacht dat de 31-jarige Vorobeva in de toekomst zonder hulpmiddelen kan lopen. Wel kan haar volledige herstel zo'n twee jaar in beslag nemen. Of Vorobeva weer als circusartiest kan optreden, durft de fysiotherapeut niet te zeggen. "Ze was trapezeartiest op wereldniveau. Het lijkt mij onmogelijk om weer op datzelfde niveau te komen, maar wie weet verbaast ze ons."

Ongeluk gebeurde waarschijnlijk door afgebroken tand

Vorobeva en haar echtgenoot Rustem Ozmanov, die onder de artiestennaam Sky Angels optraden, vielen vrijdag 3 januari tijdens het Wereldkerstcircus in Carré zo'n 10 meter naar beneden. Ze hadden tijdens de act geen vangnet gebruikt. Beide artiesten werden bewusteloos afgevoerd.

Het ongeval gebeurde tijdens de finale van de act. Bij deze stunt werd Ozmanov in de lucht gehesen met Vorobeva aan een tuigje dat hij met zijn mond droeg. Mogelijk brak zijn tand af, waardoor de druk waarmee hij het bitje vastbeet wegviel.

Na de val kon de 32-jarige Ozmanov met een lichte hersenschudding al snel het ziekenhuis verlaten. Vorobeva werd geopereerd aan haar nek. Er werden schroeven tussen haar nekwervels geplaatst. De afgelopen drie maanden werkte ze in een revalidatiecentrum in Amsterdam aan haar herstel.

"Haar man is er ook altijd bij geweest. Die is niet van haar zijde geweken", zei de fysiotherapeut tegen Hart van Nederland.