Gevangenen in de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad zijn zondag in opstand gekomen, omdat zij het niet eens waren met het dagprogramma. Justitie heeft pepperspray gebruikt om het protest te beëindigen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie na berichtgeving van RTL Boulevard.

Bronnen tegen het televisieprogramma zeggen dat de gevangenen in opstand waren gekomen wegens de coronamaatregelen in de PI. De woordvoerder bevestigt noch ontkent de invloed van de coronamaatregelen op het dagprogramma als onderliggende reden voor het protest.

Vanwege het risico op besmettingen mogen gedetineerden al bijna een maand geen bezoek ontvangen. Ook is het dagprogramma om die reden ingeperkt.

Het protest begon in eerste instantie vreedzaam en vond plaats in de keuken van de gevangenis. Op het moment dat de gedetineerden begonnen met het afplakken van een keukenraam, grepen gevangenisbewaarders in, omdat het personeel anders niet kon zien wat er in de keuken gebeurde.

Hoeveel gevangenen bij het protest betrokken waren, kan de woordvoerder niet zeggen. Volgens de bronnen van RTL Boulevard ging het om veertig tot vijftig gedetineerden.

Tijdens het incident vielen geen gewonden en iedereen is veilig teruggebracht naar de cel. Justitie gaat het voorval evalueren.