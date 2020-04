Bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn dit jaar alleen Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanwezig. Dat comité roept publiek op niet naar de Dam te komen en de herdenking thuis via televisie of online te volgen. Het thema van dit jaar is 75 jaar vrijheid.

De organisatie maakte vorige maand al bekend dat de Nationale Dodenherdenking dit jaar zonder publiek zal plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Koning Willem-Alexander gaat voor een lege Dam een toespraak houden.

Dodenherdenkingen in andere Nederlandse gemeenten gaan niet door. Wel zal twee minuten voor 20.00 uur het taptoesignaal worden geblazen. Hiervoor roept het comité alle blazers van Nederland op om de taptoe vanuit huis mee te spelen.

Na de twee minuten stilte klinkt op verschillende plaatsen het Wilhelmus en worden Nederlanders thuis opgeroepen het volkslied mee te zingen.

Bevrijdingsvuur digitaal doorgeven

Alle bevrijdingsfestivals waren al afgelast. Wel wordt in de nacht van 4 op 5 mei voor Hotel de Wereld in Wageningen traditioneel het vrijheidsvuur ontstoken. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hierbij aanwezig.

Waar het vuur in andere jaren vervolgens werd doorgegeven aan de andere dertien steden met bevrijdingsfestivals, ontsteken al deze steden dit jaar gelijktijdig met Wageningen hun vrijheidsvuren.

Thuis kunnen mensen dit vuur digitaal ontsteken en doorgeven via de website vrijheidsvuur.nl. Daarnaast laten de eerder aangewezen ambassadeurs van de vrijheid (Roxanne Hazes, rapper Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross) zich via sociale media horen.

Bevrijdingsconcert en 5 mei-lezing Merkel afgelast

Vanwege de uitbraak van het coronavirus gaat ook de eerder aangekondigde 5 mei-lezing van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Den Haag niet door, maakte het comité zondag bekend. Het zou niet de eerste keer zijn dat een Duitse politicus de 5 mei-lezing gaf; de Duitse bondspresident Joachim Gauck deed dat in 2012.

Ook het jaarlijkse Bevrijdingsconcert op het water voor het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is afgelast. Ter vervanging daarvan maakt de NOS in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een muziekuitzending vanuit de foyer van Carré.

Musicalzangeres Simone Kleinsma, soulzangeres Giovanca, zanger Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut treden tijdens die uitzending op. Zij krijgen op een "bijzondere", maar niet nader toegelichte manier, begeleiding van het Metropole Orkest.

De bevrijdingsspecial is op 5 mei om 20.35 uur te zien op NPO1.