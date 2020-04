Eerste Paasdag zondag begint met veel zon en vrij hoge temperaturen, maar gedurende de dag wordt het meer bewolkt en kan er lokaal een bui vallen.

In de middag is het 17 graden aan zee en in het binnenland kunnen de temperaturen stijgen naar 22 tot 24 graden Celsius.

Wanneer stapelwolken en mogelijke buien beginnen te ontwikkelen, is er ook een kleine kans op onweer.

's Avonds koelt het af doordat de wind vanuit het noorden koele lucht het land in brengt.